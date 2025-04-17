В Доме молодежи Иркутска пройдет День беременных

В программе предусмотрены ярмарка детских товаров, концертная программа с выступлением творческих коллективов, розыгрыши, фотосессия и мастер-классы. Начало в 10:30.
Участников ждут лекции на темы: «Как подготовиться к родам», «Первый год с малышом. Важные этапы развития малыша», «Грудное вскармливание», «Как восстановиться после родов. Женское здоровье».
Отдельной площадкой в этом году станет мероприятие для будущих отцов на тему «Роль отца в воспитании ребенка», сообщает пресс-служба администрации города.
Также у каждой участницы Дня беременных будет возможность получить в подарок от организаторов журнал «Грудничок», содержащий большое количество полезной информации для будущих родителей.
Мероприятие пройдет по адресу: улица Декабрьских Событий, 102/1. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: minmol38-forms.bitrix24site.ru/crm_form_maternity_day/.