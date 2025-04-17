Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Доме молодежи Иркутска пройдет День беременных

Иркутск, НИА-Байкал — 19 апреля в Доме молодежи состоится День беременных.

Источник: Reuters

В программе предусмотрены ярмарка детских товаров, концертная программа с выступлением творческих коллективов, розыгрыши, фотосессия и мастер-классы. Начало в 10:30.

Участников ждут лекции на темы: «Как подготовиться к родам», «Первый год с малышом. Важные этапы развития малыша», «Грудное вскармливание», «Как восстановиться после родов. Женское здоровье».

Отдельной площадкой в этом году станет мероприятие для будущих отцов на тему «Роль отца в воспитании ребенка», сообщает пресс-служба администрации города.

Также у каждой участницы Дня беременных будет возможность получить в подарок от организаторов журнал «Грудничок», содержащий большое количество полезной информации для будущих родителей.

Мероприятие пройдет по адресу: улица Декабрьских Событий, 102/1. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация по ссылке: minmol38-forms.bitrix24site.ru/crm_form_maternity_day/.