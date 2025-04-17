Стала известна программа празднования 9 Мая в Красноярске

Напомним, в этом году в Красноярске впервые за долгое время на День Победы прогремит фейерверк, а акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном очном формате на улицах. В последние годы эти мероприятия отменяли: сначала из-за коронавируса, а затем — «из соображений безопасности».