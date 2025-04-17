Стала известна программа празднования 9 Мая в Красноярске

Празднование 9 Мая по традиции начнется с митинга и возложения цветов к Вечному огню около Мемориала Победы в 10 часов.
В 12 часов на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» стартует торжественное прохождение парадных подразделений, а в 13:40 — шествие «Бессмертного полка».
Кроме того, днем и вечером красноярцы смогут послушать выступления артистов: праздничные концерты состоятся на Театральной площади (с 14 часов), в сквере имени А. С. Пушкина (с 18 часов) и на площади Мира (с 20 часов).
Финальным событием дня станет салют. Его запустят в 22:00 с двух набережных: напротив гостиницы «Огни Енисея» и напротив ТЦ «Красноярье».
Напомним, в этом году в Красноярске впервые за долгое время на День Победы прогремит фейерверк, а акция «Бессмертный полк» пройдет в обычном очном формате на улицах. В последние годы эти мероприятия отменяли: сначала из-за коронавируса, а затем — «из соображений безопасности».