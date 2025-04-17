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Муж зарубившей детей женщины рассказал, что жена уходила по ночам из дома

По словам мужчины, у них в семье было все хорошо.

Источник: Аргументы и факты

Муж зарубившей своих детей женщины рассказал на допросе, что недавно она начала уходить из дома, в том числе и по ночам, не предупреждая. Об этом корреспонденту aif.ru заявили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Муж женщины рассказал, что у них все было нормально. Отношения в семье у них были хорошие. К детям она относилась очень спокойно, любила их, никогда не проявляла к ним агрессии, не била. Никаких припадков или чего-то странного в поведении не было, кроме того, что три недели назад она стала уходить из дома. Могла уйти даже в ночное время и шла непонятно куда», — рассказали в ведомстве.

В ГСУ СКР региона рассказали aif.ru, что женщина на допросе ведет себя неадекватно, отвечая на вопросы совсем другими темами. При этом она заявила, что задушила 4-летнюю дочь.

Кроме того, в ведомстве ранее сообщали после убийства женщина говорила бессмысленные фразы. Также отмечали, что до совершения преступления мать зарубленных детей обращалась к психиатру.