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На улицах Иркутска убирают мелкий мусор и сломанные ветром ветки

Иркутск, НИА-Байкал — В областном центре по поручению мэра Руслана Болотова подрядные организации работают в усиленном режиме.

Источник: Мэрия Иркутска

Они очищают улицы во всех районах Иркутска и устраняют последствия непогоды.

«После сильного ветра подбираем сломанные ветки с тротуаров, газонов и проезжей части. Привлечено около 140 человек. Они работают как вручную, так и с применением техники», — сообщил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.

Мелкий мусор собирали на улицах Седова, Шевцова, Радищева, Лыткина, Дзержинского, Богдана Хмельницкого, Степана Разина, Партизанская, Карла Либкнехта, 4-я Советская, Фаворского, Розы Люксембург, Мира, Баумана, Гоголя, Геологов, Улан-Баторская, Захарова и других.

Проезжую часть механизированным способом подмели на Сурнова, Седова, 25-го Октября, 3-го Июля, Чкалова, Желябова, Карла Маркса, Волгоградской, Новаторов, Академической, Мухиной, Гончарова, 2-й Железнодорожной, Помяловского, Красноказачьей, бульваре Гагарина.

Тротуары очистили на улицах Российская, Декабрьских Событий, Тимирязева, Марата, Ленина, Сухэ-Батора, Софьи Перовской, Сударева, 5-й Армии, Сурикова, Франк-Каменецкого, Рабочая, Рабочего Штаба, Маяковского, Безбокова.

Кроме того, продолжается уборка остановок общественного транспорта, заездных карманов, пешеходных переходов. Моют разделительные ограждения, красят металлические и бетонные ограждения.

Жителям напоминают, что при возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефонам: 520−112, 269−783.