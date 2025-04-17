Вооружённые силы Украины вели подготовку несовершеннолетних курсантов для отправления в зону боевых действий, заявил пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.
«Курсанты доползли до 18-летия, и в 18 лет они ВСУ уже были готовы отправлять их», — сказал 19-летний украинец в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что сам видел в учебном центре курсантов моложе себя на «несколько лет», которых с 16 лет Киев готовил к боевым действиям ещё до начала специальной военной операции.
Напомним, накануне Киев продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.
Украинский парламентрарий Александр Дубинский выразил мнение, что в стране может начаться мобилизация женщин, а также «детей».