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ВСУ готовили 16-летних курсантов для отправки в зону боевых действий

Об этом рассказал 19-летний украинский военнослужащий, попавший в плен.

Вооружённые силы Украины вели подготовку несовершеннолетних курсантов для отправления в зону боевых действий, заявил пленный украинский военнослужащий Николай Чебанов.

«Курсанты доползли до 18-летия, и в 18 лет они ВСУ уже были готовы отправлять их», — сказал 19-летний украинец в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что сам видел в учебном центре курсантов моложе себя на «несколько лет», которых с 16 лет Киев готовил к боевым действиям ещё до начала специальной военной операции.

Напомним, накануне Киев продлил всеобщую мобилизацию и военное положение на Украине.

Украинский парламентрарий Александр Дубинский выразил мнение, что в стране может начаться мобилизация женщин, а также «детей».