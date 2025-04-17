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Иркутяне могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Иркутск, НИА-Байкал — На этой неделе жители Иркутска могут пройти бесплатное и анонимное обследование на ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты В и С, сифилис.

Источник: Пресс-служба правительства Иркутской области

Результаты тестирования будут готовы через 15 минут, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

Тест-мобиль Центра СПИД будет работать по следующим адресам:

17 апреля с 9:00 до 14:00 — перед зданием научной библиотеки имени Распутина (ул. Лермонтова, 124);

17 апреля с 15:00 до 20:00 — на конечной остановке в микрорайоне Зеленый;

18 апреля с 9:30 до 15:00 — Дом молодежи на Декабрьских Событий, 102/1.

За первые три месяца 2025 года в Иркутской области диагноз ВИЧ-инфекция установлен у 203 мужчин и 147 женщин. Основной путь передачи — незащищенные половые контакты. На территории региона проживает 31788 человек с ВИЧ-инфекцией.

Больше информации по вопросам профилактики ВИЧ можно получить по телефону горячей линии Центра: 8 (800) 350−22−99.