Иркутяне могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

Результаты тестирования будут готовы через 15 минут, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Тест-мобиль Центра СПИД будет работать по следующим адресам:
17 апреля с 9:00 до 14:00 — перед зданием научной библиотеки имени Распутина (ул. Лермонтова, 124);
17 апреля с 15:00 до 20:00 — на конечной остановке в микрорайоне Зеленый;
18 апреля с 9:30 до 15:00 — Дом молодежи на Декабрьских Событий, 102/1.
За первые три месяца 2025 года в Иркутской области диагноз ВИЧ-инфекция установлен у 203 мужчин и 147 женщин. Основной путь передачи — незащищенные половые контакты. На территории региона проживает 31788 человек с ВИЧ-инфекцией.
Больше информации по вопросам профилактики ВИЧ можно получить по телефону горячей линии Центра: