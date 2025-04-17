Иркутяне могут пройти бесплатное тестирование на ВИЧ

За первые три месяца 2025 года в Иркутской области диагноз ВИЧ-инфекция установлен у 203 мужчин и 147 женщин. Основной путь передачи — незащищенные половые контакты. На территории региона проживает 31788 человек с ВИЧ-инфекцией.