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Уникальные модули для извлечения золота из горной породы производят в Иркутске

Товар сможет конкурировать на мировом рынке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Новое производство горно-обогатительного оборудования открыли в Ленинском районе Иркутска. Здесь выпускают модули для быстрого извлечения золота из горной породы. Оборудование очень востребовано в горнодобывающей промышленности, так как аналогов в России нет.

Замена западной техники на отечественную поможет создавать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Товар сможет конкурировать на мировом рынке.

Также обсуждается реализация инвестиционного проекта — по созданию единого промышленного комплекса. Компания по выпуску модулей для быстрого извлечения золота из горной породы получила для этих целей в Иркутске земельный участок в аренду без торгов.

Напомним, более 19 тысяч человек защищают территории Приангарья от паводков. Задействовано 2,5 тысячи единиц техники. Оперативная группа из 11 спасателей уже вылетела на вертолете Ми-8 в Киренск, где ожидается весеннее половодье.