В России создан препарат от рака: у него нет аналогов в мире

В январе 2025 года в России начались испытания лекарства от рака крови. Сообщалось о первых успехах. На экспериментальное лечение согласилась 59-летняя женщина с раком крови. Врачи не могли подобрать препараты, позволяющие ей окончательно победить болезнь. Так женщина преступила к CAR-T-клеточной терапии. Сейчас у пациентки нет признаков рака, то есть ее заболевание вошло в ремиссию — восстановление.