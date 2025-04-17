В России создан препарат от рака: у него нет аналогов в мире

Лекарство от рака — настоящий прогресс для всей медицины. Онкобольные мечтают о возможности излечить недуг. Теперь она есть. В России разработали препарат для лечения онкологий, не имеющий аналогов в мире. Об этом сообщил Девятый арбитражный апелляционный суд. Инстанция рассматривает спор создателя лекарств и Минпромторга РФ, пишет РИА Новости.
Новейший препарат от рака называется «Афотид». Его уже сейчас успешно применяют в семи клиниках России. Уточняется, что лечение «Афотидом» проходят только на добровольной основе. Безопасность препарата полностью доказана. Разработчик подтвердил это документами, рассмотренными в суде.
Процесс начался после иска к ООО «Лина М», находящемуся в Подмосковье. Его подал Минпромторг. Он требует расторгнуть контракт с ответчиком на 150 миллионов рублей. Договор заключили еще в 2014 году. Контракт направлен на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы «Трансфер зарубежных разработок инновационного лекарственного средства белково-векторной доставки актиномицинового ряда для лечения онкозаболеваний».
Минпромторг намеревается взыскать более 117 миллионов рублей неотработанного аванса. Кроме того, ООО «Лина М» обязуется выплатить свыше 80 миллионов рублей в качестве процентов за использование чужих денежных средств.
«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — поясняется в материале.
В январе 2025 года в России начались испытания лекарства от рака крови. Сообщалось о первых успехах. На экспериментальное лечение согласилась 59-летняя женщина с раком крови. Врачи не могли подобрать препараты, позволяющие ей окончательно победить болезнь. Так женщина преступила к CAR-T-клеточной терапии. Сейчас у пациентки нет признаков рака, то есть ее заболевание вошло в ремиссию — восстановление.
В России, стоит напомнить, лечат не только людей, но и животных. Так, в Новосибирском институте органической химии СО РАН завершили разработку инновационного анальгетика для ветеринарии. Препарат на основе кумарина успешно прошел доклинические испытания.