Мошенники нашли новый способ взлома Госуслуг: теперь «слить» персональные данные им помогает телефон

Изобретательные преступные умы мошенников придумали новую схему кражи денег россиян. Теперь, подбираясь к персональным данным граждан, они взламывают аккаунты на портале «Госуслуги». Для этого воры предлагают жертвам помощь, используя функцию демонстрации экрана на смартфоне. Об этом со ссылкой на управление МВД России по борьбе с компьютерными преступлениями сообщает ТАСС.
В ведомстве отметили, что злоумышленники представляются сотрудниками государственных или правоохранительных органов. Они звонят жертве и требуют зарегистрироваться на каком-либо сайте. Чтобы ускорить процесс, мошенники предлагают поддержку и просят включить демонстрацию экрана.
«Код подтверждения, поступивший гражданину, также будет в ходе общения считан мошенниками с экрана», — говоря собеседники агентства.
Кроме того, в России участились случаи мошенничества с использованием поддельных судебных исков. Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые уведомления о якобы возбужденных против них судебных делах. В мошеннических схемах — будь то телефонный звонок или электронное письмо — часто используется легенда о неких юридических проблемах у самого человека или его близких.
Директор центра противодействия мошенничеству «Информзащита» Павел Коваленко отметил, что мошенники старательно подстраиваются под новости, вызывающие ажиотаж среди россиян. Так, в марте распространились данные о «неизвестном вирусе», якобы распространяющемся по стране. Злоумышленники воспользовались сведениями и разработали обманную схему.
Также мошенники начали красть личные данные, представляясь сотрудниками поликлиник, предлагая пройти диспансеризацию. После получения согласия мошенники просят назвать код из СМС для записи на услугу. Узнав желанные цифры, аферисты входят в аккаунт жертвы на Госуслугах. Теперь им остается только «правильно» воспользоваться конфиденциальной информацией.
Накануне в Москве вынесли приговор курьеру, забравшему у артистки Раисы Рязановой четыре миллиона рублей. Чтобы выманить у звезды деньги, преступники придумали целую схему и использовали в своем спектакле накладные усы и костюмы.