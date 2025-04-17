Мошенники нашли новый способ взлома Госуслуг: теперь «слить» персональные данные им помогает телефон

Кроме того, в России участились случаи мошенничества с использованием поддельных судебных исков. Злоумышленники рассылают гражданам фальшивые уведомления о якобы возбужденных против них судебных делах. В мошеннических схемах — будь то телефонный звонок или электронное письмо — часто используется легенда о неких юридических проблемах у самого человека или его близких.