Спасатели продолжают дежурить в подтопленных районах Омской области

Угроза подтоплений в Омской области еще остается, поэтому аэромобильная группировка продолжает работать в проблемных локациях. На севере региона сотрудники МЧС контролируют паводковую ситуацию под руководством генерал-майора Владислава Колодинского. Об этом сообщили в ведомстве 16 апреля.