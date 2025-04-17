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Спасатели продолжают дежурить в подтопленных районах Омской области

В МЧС приготовились быстро отреагировать на критические ситуации.

Источник: Комсомольская правда

Угроза подтоплений в Омской области еще остается, поэтому аэромобильная группировка продолжает работать в проблемных локациях. На севере региона сотрудники МЧС контролируют паводковую ситуацию под руководством генерал-майора Владислава Колодинского. Об этом сообщили в ведомстве 16 апреля.

«Все силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций готовы к реагированию. На сегодняшний день в Усть-Ишимском районе подтопленных домов нет», — отчитались спасатели.

Группы дислоцированы в трех населенных пунктах: Большой Тебенде, Слободчиках, а также райцентре. Чтобы не позволить водной стихии разгуляться, дроноводы постоянно следят за ситуацией при помощи БПЛА.