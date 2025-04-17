Автоэксперт рассказал, когда нужно менять шины

Менять шины необходимо в зависимости от глубины рисунка протектора, советует Субботин.
Шины на легковом автомобиле нужно менять тогда, когда минимально допустимая глубина рисунка протектора составляет менее 1,6 миллиметра. Об этом рассказал автомобильный эксперт Вячеслав Субботин.
«[Шины меняют] когда остаточная глубина рисунка протектора для легковых автомобилей не менее чем 1,6 миллиметра», — отметил Субботин в беседе с Lenta.ru. Среди прочих факторов эксперт назвал момент, когда на шинах уже появились индикаторы износа, которые трут об асфальт.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕКогда пора «переобуваться» на летние шины: советы от эксперта.
Влияние также оказывает и ультрафиолетовое излучение. Оно может стать дополнительной причиной, поскольку способствует увеличению давления внутри шин. Субботин порекомендовал не затягивать с их заменой, ожидая, что колеса будут исправными всегда.
Ранее юристы рассказали о том, что при покупке шин россияне все чаще сталкиваются с мошенничеством. В интернете можно наткнуться на объявления по слишком низкой цене. Это, говорят эксперты, может судить о нечестности со стороны продавца.