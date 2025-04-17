Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Звезду «Шестого чувства» Хейли Джоэла Осмента задержали пьяным на курорте: обнаружено «контролируемое вещество»

TMZ: актера Хейли Джоэла Осмента задержали на лыжном курорте в Калифорнии.

Источник: Комсомольская правда

Известный по фильму «Шестое чувство» американский актер Хейли Джоэл Осмент отправился в отпуск покататься на лыжах. Местом отдыха он выбрал Калифорнию. Однако выходные не задались. Актера задержали в состоянии алкогольного опьянения, пишет портал TMZ.

Хейли Джоэл Осмент попадается в руки правоохранителям не в первый раз. Отмечается, что все приводы связаны с алкогольным опьянением. Однако на этот раз у актера нашли не только спиртосодержащие напитки, но и «контролируемое вещество».

Полицейские отправили американскую звезду на свободу. Сейчас решается вопрос о необходимости возбуждения против него дела. «Контролируемое вещество» уже отправили в лабораторию для проверки.

Накануне стали известны детали дела о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Она скончалась в возрасте 39 лет. Как оказалось, актрису привели к смерти осложнения, вызванные диабетом.