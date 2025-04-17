МИД России прокомментировал жесткое задержание киргизов в бане в Москве

МИД РФ прокомментировал обстоятельства резонансного рейда в банном комплексе Бодрость в Москве. В министерстве заявили, что проверка носила плановый характер и не была нацелена против граждан какой-либо конкретной страны. Поводом для заявления стали видеозаписи жесткого задержания, появившиеся в соцсетях, и последовавшая реакция властей Киргизии, граждане которой оказались среди задержанных. В Бишкеке потребовали разъяснений и заявили о недопустимости избыточного применения силы. Российская сторона, в свою очередь, заявила о законности действий сотрудников правоохранительных органов и отметила, что часть задержанных нарушила миграционное законодательство.