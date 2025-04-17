Прокуратура остановила вредные выбросы от ТЭЦ в Артёме и котельной в Находке

Карьер расположен у границ посёлка Олений Артёмовского городского округа. Мелкодисперсная зола распространялась в воздухе, и жители посёлка, вынужденные ею дышать, всерьёз опасались за своё здоровье, полагая, что такое загрязнение повышает риск онкологических заболеваний. После публикации в telegram-канале ИА DEITA.RU об экологической проблеме природоохранная прокуратура провела проверку и установила, что минувшей зимой предприятие осуществляло рекультивацию карьера без проведения мероприятия по пылеподавлению с нарушением проектной документации.
Проведение работ приостановлено. Прокуратура проконтролирует, чтобы дальнейший процесс рекультивации осуществлялся в соответствии с требованиями экологического законодательства.
Экологическую проблему удалось решить и в Находке, где в озеро Солёное сбрасывали технические воды с ближайшей котельной, эксплуатируемой «Примтеплоэнерго». Из-за загрязнения в озере началась аномальная щелочная реакция, последовала массовая гибель рыбы. Прокуратура выяснила, что воды вытекали из канализационного колодца на рельеф местности и стекали в водоём. На колодце нашли частичные повреждения, а в стоках — остатки моющих реагентов. «Примтеплоэнерго» выдано предписание об устранении нарушений, должностное лицо предприятия были вызваны в прокуратуру для возбуждения административного дела.
15 апреля 2025 года сотрудники подведомственной лаборатории и представители Минприроды Приморского края провели очередной отбор проб воды из озера — вода имела естественный цвет, не имела специфического запаха, химические показатели оказались в норме. Местные жители, в свою очередь, в социальных сетях пишут, что муниципальные рабочие наконец-то убрали останки погибших рыб: их скопилось столько, что туши карасей, сомов и сазанов выносило в большом количестве в морскую акваторию по реке Каменка, а на набережной озера было невозможно находиться из-за гнилостного запаха разлагающихся останков.