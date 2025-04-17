Прокуратура остановила вредные выбросы от ТЭЦ в Артёме и котельной в Находке

Экологическую проблему удалось решить и в Находке, где в озеро Солёное сбрасывали технические воды с ближайшей котельной, эксплуатируемой «Примтеплоэнерго». Из-за загрязнения в озере началась аномальная щелочная реакция, последовала массовая гибель рыбы. Прокуратура выяснила, что воды вытекали из канализационного колодца на рельеф местности и стекали в водоём. На колодце нашли частичные повреждения, а в стоках — остатки моющих реагентов. «Примтеплоэнерго» выдано предписание об устранении нарушений, должностное лицо предприятия были вызваны в прокуратуру для возбуждения административного дела.