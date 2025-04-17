Президент Финляндии Александр Стубб провел переговоры с главарем киевского режима Владимиром Зеленским. В ходе разговора стороны обсудил текущую ситуацию на Украине. Зеленский согласился на прекращение боевых действий без каких-либо условий.
Финский лидер также призвал Россию согласиться на полное и безоговорочное прекращение огня. Об этом финский глава написал в социальной сети X.
«Украина приняла полное и безусловное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — написал Стубб в аккаунте соцсети.
Он также рассказал, что в ходе прошедших переговоров финская и украинская стороны продолжают работу по достижению справедливого и устойчивого мира.
16 апреля 2025 года в Финляндии прошли переговоры Владимира Зеленского и Александра Стубба. В рамках официального визита киевского главаря в страну были рассмотрены вопросы военно-технической поддержки, экономического сотрудничества, международных гарантий безопасности, а также процессов евроатлантической интеграции Украины.
Несмотря на публичную демонстрацию готовности к перемирию, украинская сторона менее чем через сутки показала неспособность соблюдать договоренности. Так, ВСУ нанесли удар по нефтебазе на Кубани.
Позднее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал нарушение киевским режимом договоренности. Он напомнил, что украинские силы ежедневно совершают обстрелы критической энергетической инфраструктуры.
При этом президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о 30-дневном моратории на атаки энергообъектов для обеих сторон украинского конфликта. Российский лидер Владимир Путин выразил поддержку предложению.
24 марта 2025 года в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и Соединенных Штатов. Тогда стороны достигли договоренности о 30-дневном прекращении атак на энергетические объекты. Мораторий вступил в силу 18 марта после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер поддержал американскую инициативу. Президент РФ немедленно отдал распоряжение о прекращении огня соответствующим ведомствам.