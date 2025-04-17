Президент Финляндии обратился к России после разговора с Зеленским: что он сказал

24 марта 2025 года в Эр-Рияде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций России и Соединенных Штатов. Тогда стороны достигли договоренности о 30-дневном прекращении атак на энергетические объекты. Мораторий вступил в силу 18 марта после телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом, в ходе которого российский лидер поддержал американскую инициативу. Президент РФ немедленно отдал распоряжение о прекращении огня соответствующим ведомствам.