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Ветераны ВОВ проходят диспансеризацию в Иркутской области

Обследования можно пройти непосредственно в поликлиниках.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Бесплатную диспансеризацию проводят медработники для ветеранов Великой Отечественной войны. Также обследования пройдут приравненные к ним категории граждан. Стоит отметить, что мероприятия проводят в преддверии Дня Победы.

— Сегодня наш долг − обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто пережил тяжелые годы войны, качественную и доступную медицинскую помощь, — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.

Кстати, обследования можно пройти непосредственно в поликлиниках по месту жительства, а также специалисты могут выехать на дом. Мероприятия включают в себя спектр диагностических исследований и консультаций специалистов.