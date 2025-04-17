Ветераны ВОВ проходят диспансеризацию в Иркутской области

Бесплатную диспансеризацию проводят медработники для ветеранов Великой Отечественной войны. Также обследования пройдут приравненные к ним категории граждан. Стоит отметить, что мероприятия проводят в преддверии Дня Победы.
— Сегодня наш долг − обеспечить ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто пережил тяжелые годы войны, качественную и доступную медицинскую помощь, — отметил министр здравоохранения Иркутской области Андрей Модестов.
Кстати, обследования можно пройти непосредственно в поликлиниках по месту жительства, а также специалисты могут выехать на дом. Мероприятия включают в себя спектр диагностических исследований и консультаций специалистов.