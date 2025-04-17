Дороги Челябинской области с 17 апреля закрыли для тяжелых грузовиков

Речь идет о дорогах межмуниципального и регионального значения.
«До полного просыхания полотна, но не более чем на месяц, ограничивается движение грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн», — предупреждала ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.
Ограничения не касаются пассажирских автобусов, мусоровозов, транспортных средств, перевозящих продукты, животных, медикаменты, семена, удобрение, топливо, а также военных грузовиков.
Напомним, с 15 апреля для обеспечения сохранности трасс начали работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Сотрудники проверяют соблюдение перевозчиками параметров транспортных средств с учетом вводимых сезонных ограничений нагрузки на ось. Все дорожные знаки, напоминающие о лимитах, установлены, заверили в министерстве.