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Дороги Челябинской области с 17 апреля закрыли для тяжелых грузовиков

Дороги в Челябинской области с 17 апреля закрыли для тяжелых грузовиков на просушку, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Речь идет о дорогах межмуниципального и регионального значения.

«До полного просыхания полотна, но не более чем на месяц, ограничивается движение грузовиков с нагрузкой на ось более 6 тонн», — предупреждала ранее пресс-служба министерства дорожного хозяйства региона.

Ограничения не касаются пассажирских автобусов, мусоровозов, транспортных средств, перевозящих продукты, животных, медикаменты, семена, удобрение, топливо, а также военных грузовиков.

Напомним, с 15 апреля для обеспечения сохранности трасс начали работу передвижные пункты весогабаритного контроля. Сотрудники проверяют соблюдение перевозчиками параметров транспортных средств с учетом вводимых сезонных ограничений нагрузки на ось. Все дорожные знаки, напоминающие о лимитах, установлены, заверили в министерстве.