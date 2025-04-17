Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд: созданный в РФ препарат от рака не имеет аналогов в мире

Инстанция рассматривала спор Минпромторга и российской организации, занимающихся разработкой лекарственных средств.

Один из препаратов, который был создан в России для лечения онкологических заболеваний, не имеет аналогов в мире, следует из решения Девятого арбитражного апелляционного суда.

Инстанция рассматривала спор Минпромторга и российской организации, занимающихся разработкой лекарственных средств.

«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — сказано в судебном постановлении.

Суд также отметил, что безопасность лекарства доказана, и оно уже применяется на добровольцах. При этом исследования препарата разрешено проводить в семи клинических центрах.

По данным РИА Новости, речь идёт о лекарстве под названием «Афотид». Уточняется, что Минпромторг обратился с иском к подмосковному ООО «Лина М». Ведомство попросило расторгнуть госконтракт с ответчиком на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) стоимостью 150 млн рублей.

Соглашение было подписано в 2014 году. В иске говорилось, что просрочка выполнения четвертого этапа НИОКР составила более 6 лет. Также в Минпромторге сочли, что цель работ оказалась не достигнута.

Напомним, в октябре стало известно, что в России завершили первую фазу клинических испытаний первого отечественного противоопухолевого препарата, созданного учеными на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Лекарство исследовали на женщинах, страдающих от рака молочной железы.

В Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН заявили, что препарат оказался эффективным в подавлении роста опухоли.