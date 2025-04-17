Суд: созданный в РФ препарат от рака не имеет аналогов в мире

Один из препаратов, который был создан в России для лечения онкологических заболеваний, не имеет аналогов в мире, следует из решения Девятого арбитражного апелляционного суда.
Инстанция рассматривала спор Минпромторга и российской организации, занимающихся разработкой лекарственных средств.
«При рассмотрении апелляционной жалобы судом учтено, что в результате исполнения контракта разработан препарат, не имеющий аналогов в мире, позволяющий лечить онкологические заболевания вне зависимости от стадии заболевания», — сказано в судебном постановлении.
Суд также отметил, что безопасность лекарства доказана, и оно уже применяется на добровольцах. При этом исследования препарата разрешено проводить в семи клинических центрах.
По данным РИА Новости, речь идёт о лекарстве под названием «Афотид». Уточняется, что Минпромторг обратился с иском к подмосковному ООО «Лина М». Ведомство попросило расторгнуть госконтракт с ответчиком на выполнение научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) стоимостью 150 млн рублей.
Соглашение было подписано в 2014 году. В иске говорилось, что просрочка выполнения четвертого этапа НИОКР составила более 6 лет. Также в Минпромторге сочли, что цель работ оказалась не достигнута.
Напомним, в октябре стало известно, что в России завершили первую фазу клинических испытаний первого отечественного противоопухолевого препарата, созданного учеными на основе генно-модифицированного онколитического вируса. Лекарство исследовали на женщинах, страдающих от рака молочной железы.
В Институте химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН заявили, что препарат оказался эффективным в подавлении роста опухоли.