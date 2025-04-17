Экс-губернатор Смирнов обвинён в хищении выделенного на оборону 1 млрд руб

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов задержаны за хищение средств бюджета в размере более одного миллиарда рублей, выделенного на оборону. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По ее словам, средства бюджета получила «Корпорация развития Курской области», которая должна была возводить фортификационные сооружения на границе региона с Украиной.
«Подозреваемые руководили участниками организованной группы и совместно с руководством АО Корпорация развития Курской области организовали хищение бюджетных средств», — отметила Волк.
В правоохранительных органах ранее отметили, что оперативная разработка Алексея Смирнова, арестованного по обвинению в мошенничестве, продолжалась в течение нескольких месяцев перед его задержанием.
Вместе с тем сообщалось, то сам бывший чиновник не признал вину в инкриминируемых ему преступлениях.
В январе этого года Генпрокуратура направила иск против руководства курской корпорации развития. В документе отмечалось, что генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, а также его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, незаконно получили не менее 805 миллионов рублей на контрактах по строительству оборонных сооружений.