Экс-губернатор Смирнов обвинён в хищении выделенного на оборону 1 млрд руб

В январе этого года Генпрокуратура направила иск против руководства курской корпорации развития. В документе отмечалось, что генеральный директор Корпорации развития Курской области Владимир Лукин, а также его заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова, незаконно получили не менее 805 миллионов рублей на контрактах по строительству оборонных сооружений.