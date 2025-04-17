В Омске бизнесмен спрятал детей от матери и судебных приставов

Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, ситуация длится несколько лет. При разводе отец семейства настоял на том, чтобы трое сыновей остались жить с ним. Когда мать вместе с приставами пришла их забирать, дети не хотели уезжать, сопротивлялись и били маму. Это зафиксировала камера, снимавшая процесс визита приставов. Удалось забрать только младшего ребёнка, которому пять лет. На следующий день приставы вернулись за остальными, но никого не нашли.