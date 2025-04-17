В Омске бизнесмен спрятал детей от матери и судебных приставов

Двое детей пропали в Омске, когда приставы пришли забирать их у отца, чтобы отдать матери по решению суда. 53-летний бизнесмен прячет детей и не даёт им видеть мать, несмотря на решение суда о необходимости допустить второго родителя до общения с детьми. Суд вынес решение 15 января.
Как сообщает телеграм-канал Mash Siberia, ситуация длится несколько лет. При разводе отец семейства настоял на том, чтобы трое сыновей остались жить с ним. Когда мать вместе с приставами пришла их забирать, дети не хотели уезжать, сопротивлялись и били маму. Это зафиксировала камера, снимавшая процесс визита приставов. Удалось забрать только младшего ребёнка, которому пять лет. На следующий день приставы вернулись за остальными, но никого не нашли.
По словам отца детей, сыновья сбежали, когда увидели людей в форме. Мальчишек 7 и 9 лет объявили в федеральный розыск как пропавших без вести. Мама детей заявила, что у их отца психическое заболевание, из-за которого его ограничили в родительских правах.