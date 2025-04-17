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Конец рабочей недели в Башкирии будет теплым, но дождливым и ветреным

В Башкирии прогнозируют дожди и сильный ветер.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии конец рабочей недели будет теплым, но дождливым и ветреным. Это следует из специалистов Башгидрометцентра.

Сегодня, 17 апреля, обойдется без существенных осадков. Ветер будет северо-западный умеренный, в восточных районах — востоку порывы до сильного. Температура днем составит +9, +14°.

Завтра, 18 апреля, местами будут небольшие дожди. Будет юго-западный умеренный ветре, днем — в отельных районах порывистый. Столбики термометров грядущей ночью опустятся до −1, +4°, днем воздух прогреется до +12, +17°.

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