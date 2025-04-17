Suzuki строит планы по возвращению на российский рынок

Машиностроительная компания Suzuki, как и некоторые другие японские автопроизводители, также на сегодняшний день не исключает возвращения в Россию. Об этом в разговоре с aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.
По его словам, Suzuki, как и Kia, Hyundai и Mitsubishi, сохраняет оптимизм по поводу возможного возвращения на российский рынок. При этом некоторые из этих компаний уже активно ведут переговоры с российскими дилерами.
«Mazda тоже не закрывала свои офисы в России, но пока не проявляет активного интереса к возвращению на рынок. Вообще, корейские и японские бренды в большинстве своем не сжигали мосты — они оказались гораздо мудрее европейских. К тому же их зависимость от государственных решений была меньше, поскольку правительства этих стран вели себя сдержаннее и не прибегали к резкой риторике», — пояснил Олег Мосеев.
Ранее в беседе с aif.ru Олег Мосеев сообщил, что южнокорейская Kia заинтересована в возвращении на российский рынок, однако ждет отмены санкций и разъяснений от российских властей по условиям возможной работы.
Эксперт также подчеркнул, что в случае возвращения стоимость автомобилей Kia будет значительно выше, чем до 2022 года.