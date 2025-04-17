Suzuki строит планы по возвращению на российский рынок

«Mazda тоже не закрывала свои офисы в России, но пока не проявляет активного интереса к возвращению на рынок. Вообще, корейские и японские бренды в большинстве своем не сжигали мосты — они оказались гораздо мудрее европейских. К тому же их зависимость от государственных решений была меньше, поскольку правительства этих стран вели себя сдержаннее и не прибегали к резкой риторике», — пояснил Олег Мосеев.