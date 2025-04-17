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В Перми перестал выходить на связь и исчез 37-летний мужчина

Родственники потеряли его 10 апреля.

Источник: Соцсети

Мужчина в возрасте 37 лет перестал выходить на связь и исчез в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».

Дамир Аминов пропал в Кировском районе города. Дата его исчезновения неизвестна. Однако, по словам волонтёров, мужчина перестал выходить на связь с родственниками с 10 апреля. О его местонахождении они ничего не знают до сих пор.

К поискам пропавшего Дамира подключился поисковый отряд. Волонтёры распространяют ориентировки пропавшего, прося жителей помочь найти мужчину.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза, русые волосы.

Тех, кому что-то известно об исчезнувшем мужчине, просят сообщать информацию по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС; +7 (342) 241−36−40 — БРНС г. Пермь; 8−912−880−41−60 — волонтёры; 8−991−809−77−99 — инфорг Юлия.