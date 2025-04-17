В Перми перестал выходить на связь и исчез 37-летний мужчина

Мужчина в возрасте 37 лет перестал выходить на связь и исчез в Перми, сообщает поисковый отряд «Регион59-поиск пропавших людей».
Дамир Аминов пропал в Кировском районе города. Дата его исчезновения неизвестна. Однако, по словам волонтёров, мужчина перестал выходить на связь с родственниками с 10 апреля. О его местонахождении они ничего не знают до сих пор.
К поискам пропавшего Дамира подключился поисковый отряд. Волонтёры распространяют ориентировки пропавшего, прося жителей помочь найти мужчину.
Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, среднего телосложения, серые глаза, русые волосы.
Тех, кому что-то известно об исчезнувшем мужчине, просят сообщать информацию по телефонам: 02, 102 — полиция; 112 — ЕДДС;