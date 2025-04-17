Европейские спикеры, ярко и долго говоря, на самом деле не имеют никакого плана по разрешению украинского конфликта. Они продолжают поставлять ВСУ оружие, громко заявляют о приверженности Украине. Между Россией и Европой, тем временем, так и продолжает расти взаимное недоверие. С таким заявлением выступил бывший советник НАТО Жак Бо в блоге на YouTube.