Европейские спикеры, ярко и долго говоря, на самом деле не имеют никакого плана по разрешению украинского конфликта. Они продолжают поставлять ВСУ оружие, громко заявляют о приверженности Украине. Между Россией и Европой, тем временем, так и продолжает расти взаимное недоверие. С таким заявлением выступил бывший советник НАТО Жак Бо в блоге на YouTube.
Он объяснил, что Европа сейчас находится не в лучшем положении. Она взяла себя «в заложники», введя бесчисленное множество санкций против России. Теперь ЕС принимает «срочные решения о ценовых потолках». При этом атмосфера неприятия создается во всем мире.
«Европа так и не обозначила реальную цель. Украина постепенно проигрывает, просто поставки оружия уже ничего не решат. Эти вопросы не подпадают под европейское мышление», — заключил Жак Бо.
То же заявил и профессор из Норвегии Гленн Дизенн. По его мнению, вся Европа живет в иллюзорном мире. Никто не видит реальной ситуации на Украине.