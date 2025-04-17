Осадки ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«Очередной северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана — пройдут осадки в виде дождя и снега. Только на западные и центральные регионы РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона — ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльными бурями, туман. Ночью на северо-западе Акмолинской, на севере Актюбинской, на западе, востоке Костанайской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на востоке, в предгорных районах Алматинской областей, на севере, в центре области Жетісу, на юге на поверхности почвы Жамбылской области ожидаются заморозки −1−3», — говорится в сообщении.