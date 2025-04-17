Осадки ожидаются в четверг в ряде регионов Казахстана

«Очередной северо-западный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды на большей части Казахстана — пройдут осадки в виде дождя и снега. Только на западные и центральные регионы РК будет оказывать свое влияние отрог антициклона — ожидается погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльными бурями, туман. Ночью на северо-западе Акмолинской, на севере Актюбинской, на западе, востоке Костанайской, на западе, севере Северо-Казахстанской, на севере, востоке Карагандинской, Восточно-Казахстанской, на востоке, в предгорных районах Алматинской областей, на севере, в центре области Жетісу, на юге на поверхности почвы Жамбылской области ожидаются заморозки −1−3», — говорится в сообщении.
В Астане переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег). Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 9−14, утром и днем 15−20, временами порывы 24 метров в секунду. Температура воздуха ночью +3+5, днем +8+10.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3−8 метров в секунду. Температура воздуха ночью +5+7, днем +17+19.
В Шымкенте переменная облачность, в конце дня дождь, гроза. Ветер северо-восточный 8−13, днем порывы 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +8+10, днем +22+24.
В Акмолинской области на севере, юге и востоке дождь со снегом. Днем +2+7, ночью 0+5.
В области Улытау без осадков. Днем +10+15, ночью 0+5.
В Карагандинской области днем на севере и востоке дождь. Днем +9+14, ночью 0+5.
В Западно-Казахстанской области без осадков. Днем +15+20, ночью 0+5.
В Атырауской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.
В Мангистауской области на юге дождь. Днем +18+23, ночью +7+12.
В Актюбинской области без осадков. Днем +13+18, ночью +2+7.
В Костанайской области ночью на севере и востоке дождь со снегом. Днем +5+10, ночью 0+5.
В Северо-Казахстанской области дождь со снегом. Днем и ночью 0+5.
В Павлодарской области ночью на севере, днем на всей территории дождь. Днем +11+16, ночью +3+8.
В области Абай без осадков. Днем +15+20, ночью +1+6.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на юге и востоке дождь со снегом. Днем +15+20, ночью +2+7.
В Кызылординской области без осадков. Днем +18+23, ночью +3+8.
В Туркестанской области днем на юге в горах гроза. Днем +21+26, ночью +7+12.
В Жамбылской области днем в горах небольшой дождь с грозой. Днем +17+22, ночью +2+7.
В Алматинской области без осадков. Днем +15+20, ночью +3+8.
В области Жетысу ночью на востоке в горах дождь со снегом. Днем +15+20, ночью 0+5.
«Ближайшие сутки на горных реках юга и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности. На реке Есиль (Акмолинская область и СКО) будут наблюдаться подъемы уровней воды», — предупредили синоптики.