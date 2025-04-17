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TMZ: актёр Осмент, сыгравший мальчика в «Шестом чувстве», устроил дебош

Инцидент случился на горнолыжном курорте в штате Калифорния.

Источник: Аргументы и факты

Американский актёр Хейли Джоэл Осмент устроил пьяный дебош на горнолыжном курорте в штате Калифорния, информирует TMZ.

Он получил штраф за «нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения». Помимо этого, американские правоохранители оштрафовали актёра за хранение «рецептурных препаратов».

Напомним, Осмент потерял дом во время крупного пожара в Лос-Анджелесе. Кроме того, актёр столкнулся с проблемами со страховкой.

В 2006 году артиста привлекали за пьяное вождение и хранение наркотических веществ. Тогда он получил три года условно.

В настоящее время актёру 37 лет. Он получил известность благодаря роли Коула Сиэра в фильме «Шестое чувство» (1999 год), где сыграл вместе с Брюсом Уиллисом.

Помимо этого, в детстве Осмент снимался в фильме «Форрест Гамп» (роль Форреста Гампа-младшего).