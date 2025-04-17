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Раненый боец ВС РФ спас четырех сослуживцев и взял опорник под Курском

Штурмовик получил различные осколочные ранения.

Источник: Аргументы и факты

Штурмовик ВС РФ с позывным Добрый, несмотря на полученное ранение после удара дрона, спас четырех раненых сослуживцев и взял опорник противника в Курской области. Об этом aif.ru рассказал финский военкор Кости Хейсканен, пообщавшийся с бойцом.

Он поделился кадрами, на которых Добрый запечатлили себя после атаки дрона.

«Вот каким он был после сброса с дрона, еще спас 4 раненых других ребят и взял опорник», — отметил Хейсканен.

Сам Добрый рассказал, что его от гибели спасла каска.

«Посмотри, как каску разломало. Каска спасает. Ударило сбросом (с дрона — ред.). Осколки в челюсти, под глазом, в руке осколок», — добавил штурмовик.

По его словам, в посадках под Курском практически все деревья были в осколках от сбросов с украинских БПЛА.

Добрый уточнил, что участвовал в боевых действиях в Новоивановке, Леонидовке и Александрии Курской области.

Ранее военный медик Корж рассказал, как за одну ночь спас 24 солдата.