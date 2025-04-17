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Зарубившая своих детей мать из Канска говорила, что не справляется с ними

Муж женщины рассказал, что три недели назад она стала уходить из дома.

Источник: Аргументы и факты

Муж зарубившей своих троих детей женщины во время допроса рассказал, что в последнее время супруга жаловалась на усталость и на то, что не справляется с детьми. Об этом корреспонденту aif.ru сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

«Муж женщины рассказал, что три недели назад она стала уходить из дома, а когда приходила, отвечая на вопросы, говорила: “Я пошла погулять, чтобы отдохнуть. Я просто устала, не справляюсь с детьми”. И повторяла одни и те же фразы», — рассказали в ведомстве.

В ГСУ СКР региона рассказали aif.ru, что женщина на допросе ведет себя неадекватно, отвечая на вопросы совсем другими темами. При этом она заявила, что задушила 4-летнюю дочь.

Кроме того, в ведомстве ранее сообщали после убийства женщина говорила бессмысленные фразы. Также отмечали, что до совершения преступления мать зарубленных детей обращалась к психиатру.

14 апреля в Канске задержали местную жительницу, которая зарубила топором своих троих детей. Речь идет о 4-летней девочке и мальчиках в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Живым остался четвертый ребенок — 7-летний мальчик, который в момент убийства находился в том же доме, но в соседнем помещении. Женщина арестована на два месяца.