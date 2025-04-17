Зарубившая своих детей мать из Канска говорила, что не справляется с ними

Муж зарубившей своих троих детей женщины во время допроса рассказал, что в последнее время супруга жаловалась на усталость и на то, что не справляется с детьми. Об этом корреспонденту aif.ru сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.