Диетолог Поляков объяснил причину популярности «дубайского» кулича в РФ

«Народ скупал втридорога “дубайский” шоколад, потому что это было модно, в том числе у тех, кто эмигрировал. Тут почти то же самое. Производители, по сути, продают относительно дешевые ингредиенты за высокую стоимость на фоне хайпа», — сказал Поляков.