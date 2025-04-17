Диетолог Поляков объяснил причину популярности «дубайского» кулича в РФ

«Дубайский» кулич стал популярен у россиян из-за шарма того, что это удивительное восточное лакомство, из далекого зарубежья. Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил врач-эндокринолог, диетолог Антон Поляков.
«Ничего волшебного, сказочного, удивительного в нем нет. Тут больше шарм того, что это из какого-то далекого зарубежья удивительное, восточное лакомство», — считает Поляков.
По словам диетолога, «дубайский» кулич — это обычный, не очень полезный десерт, в употреблении которого нужно знать меру.
«Народ скупал втридорога “дубайский” шоколад, потому что это было модно, в том числе у тех, кто эмигрировал. Тут почти то же самое. Производители, по сути, продают относительно дешевые ингредиенты за высокую стоимость на фоне хайпа», — сказал Поляков.
Aif.ru выяснил, что кондитеры готовы испечь «дубайский» кулич весом в 500 грамм в среднем за 2 тысячи рублей. При этом обычный кулич будет стоить в несколько раз дешевле.
Главное отличие «дубайского» кулича от другой пасхальной выпечки заключается в начинке. Она состоит из хрустящих нитей теста катаифи с ореховой начинкой из фисташковой пасты.
Автором «дубайского» кулича стала кондитер из Челябинской области, опубликовавшая в феврале 2025 года видеорецепт этого блюда.
Ранее экономист Мария Долгова рассказала, что цены на куличи в этом году варьируются от 30 до 3500 рублей.