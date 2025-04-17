Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде хотят упростить выдачу российских удостоверений ветерана в Донбассе

В России предложили упростить выдачу российских удостоверений ветерана в Донбассе и Новороссии.

Источник: Комсомольская правда

В России предложили упростить процедуру выдачи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны для граждан РФ, которые получили подобный статус в других странах. Подобную инициативу сенатор РФ Айрат Гибатдинов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову. Соответствующий текст оказался в распоряжении ТАСС.

Уточняется, что речь идет о ветеранах в Донбассе и Новороссии.

Гибатдинов отметил, что после освобождения Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на этих территориях, сталкиваются с трудностями при оформлении российских ветеранских удостоверений.

Гибатдинов предложил министерству труда пересмотреть существующие нормы, чтобы упростить процедуру оформления ветеранских удостоверений для данной категории граждан.

Ранее в Госдуме РФ выступили с предложением упростить процесс смены фамилии при заключении брака.