В Совфеде хотят упростить выдачу российских удостоверений ветерана в Донбассе

В России предложили упростить процедуру выдачи удостоверений ветерана Великой Отечественной войны для граждан РФ, которые получили подобный статус в других странах. Подобную инициативу сенатор РФ Айрат Гибатдинов направил главе Минтруда РФ Антону Котякову. Соответствующий текст оказался в распоряжении ТАСС.
Уточняется, что речь идет о ветеранах в Донбассе и Новороссии.
Гибатдинов отметил, что после освобождения Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР ветераны Великой Отечественной войны, проживающие на этих территориях, сталкиваются с трудностями при оформлении российских ветеранских удостоверений.
Гибатдинов предложил министерству труда пересмотреть существующие нормы, чтобы упростить процедуру оформления ветеранских удостоверений для данной категории граждан.
Ранее в Госдуме РФ выступили с предложением упростить процесс смены фамилии при заключении брака.