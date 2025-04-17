Зачистят к Пасхе: пал последний главный укреп ВСУ в монастыре под Курском

Российские военные вошли в Горнальский монастырь, сообщили военкоры. Сколько времени потребуется на его зачистку и какое значение имеет взятие обители рассказали aif.ru эксперты.
Горнальскимй монастырь освобожден российскими морпехами.
Член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений полковник запаса Тимур Сыртланов подтвердил aif.ru, что российские войска освободили Свято-Николаевский Белогорский мужской монастыре в Горнале Курской области.
«Подтвердить могу, что Горнальский монастырь, который представляет историческую, культурную и духовную ценность для Российской Федерации, действительно освобожден российскими морскими пехотинцами. Несомненно, это даст хороший толчок для полного освобождения приграничной территории Курской области, так как останется освободить сам населенный пункт Горналь и ликвидировать остатки украинских террористов и иностранных наемников, находящихся на небольшом участке у государственной границы», — сообщил он.
Как уточнил Сыртланов, в ходе боевых действий монастырь был частично разрушен. Он подчеркнул, что обитель будет восстановлена.
Боевики ВСУ могли принять решение сбежать.
Украинские военные и наемники, которые засели в Горнальском монастыре, могли сбежать в Сумскую область. Таким мнением с aif.ru поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Вполне вероятно, что просто они (боевики ВСУ) могли сбежать оттуда (Горнальский монастырь — ред) в Сумскую область. Да, вполне вероятно, это связано с тем, что мог быть недостаток боеприпасов. Там, скорее, всего, были наемники», — объяснил он.
По словам эксперта, обитель будет полностью освобождена уже совсем скоро.
«Думаю, что завтра к утру все будет ясно. Завтрашний день покажет», — добавил он.
На зачистку потребуется один-два дня.
Зачистка Горнальского монастыря может завершиться к Пасхе, которую будут отмечать 20 апреля. Об этом aif.ru заявил военный волонтер Роман Алехин.
«Не всё ещё зачистили, но уже это неизбежно. Практически весь освобожден, думаю, завтра-послезавтра дочистят. Даст Бог, может к Пасхе», — отметил он.
По словам Алехина, боевики ВСУ, которые оккупировали обитель, не сдаются из страха перед заградотрядами.
«Сдаться им (ред. — солдатам ВСУ) сейчас очень сложно. Потому что за ними стоят заградотряды, которые, в том числе, используют дроны для поражения любых бойцов, своих же, которые хотят сложить оружие. Это уже известный факт, данная технология противником отработана. Если они видят, что боец собирается сдаться, то они просто его уничтожают», — отметил он.
Роман Алехин объяснил, что взятие монастыря имеет большое значение для дальнейшего продвижения ВС РФ. Господствующая высота даст новые возможности «и для поражения ВСУ, и для наблюдения, и для выстраивания связей, и для усиления направления БПЛА, потому что там ретрансляторы на высоте можно поставить, и дроны будут дальше лететь, вплоть до Сум».