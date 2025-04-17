Зачистят к Пасхе: пал последний главный укреп ВСУ в монастыре под Курском

«Сдаться им (ред. — солдатам ВСУ) сейчас очень сложно. Потому что за ними стоят заградотряды, которые, в том числе, используют дроны для поражения любых бойцов, своих же, которые хотят сложить оружие. Это уже известный факт, данная технология противником отработана. Если они видят, что боец собирается сдаться, то они просто его уничтожают», — отметил он.