Боец СВО из Иркутска Денис Рубцов награжден орденом Мужества посмертно

В столице Приангарья продолжают увековечивать память военнослужащих, чьи жизни оборвались «за ленточкой». На фасадах школ, лицеев и гимназий, где учились герои, устанавливают мемориальные доски. Вскоре выйдет первый том Книги памяти героев. Затем начнется подготовка второго тома.