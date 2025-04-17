Боец СВО из Иркутска Денис Рубцов награжден орденом Мужества посмертно

Семьям погибших героев СВО передали ордена Мужества в Иркутске. За самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга, посмертно награждены Дилшод Бердиев, Сергей Быков, Вячеслав Волков, Сергей Горшков, Валентин Демиденко, Виталий Малов, Дмитрий Номоконов, Денис Рубцов.
В столице Приангарья продолжают увековечивать память военнослужащих, чьи жизни оборвались «за ленточкой». На фасадах школ, лицеев и гимназий, где учились герои, устанавливают мемориальные доски. Вскоре выйдет первый том Книги памяти героев. Затем начнется подготовка второго тома.
Напомним, бесплатную диспансеризацию проводят медработники для ветеранов Великой Отечественной войны. Также обследования пройдут приравненные к ним категории граждан. Стоит отметить, что мероприятия проводят в преддверии Дня Победы.