Россияне перестали брать самокаты, чтобы не ходить в душ

Количество россиян, предпочитающих добираться до места работы на велосипеде, снизилось на четыре процентных пункта в Москве и на шесть процентных пунктов в Петербурге по сравнению с прошлым годом. В настоящее время только 3% москвичей и 4% петербуржцев используют велосипеды для поездок на работу.