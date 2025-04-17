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Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ

Прикрытие обеспечил экипаж сверхманёвренного истребителя Су-35С.

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает РИА Новости.

Удар нанёс экипаж самолёта Су-34. Его прикрывал Су-35С.

«Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолёта Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса “воздух-воздух”. После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении ведомства.

В МО отметили, что об успешном поражении цели доложила разведка.

Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в Курской области.