Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ

«Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолёта Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса “воздух-воздух”. После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении ведомства.