Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 поразил пункт дислокации ВСУ

Российские военные нанесли удар по пункту временной дислокации Вооружённых сил Украины в зоне ответственности группировки войск «Восток», сообщает РИА Новости.
Удар нанёс экипаж самолёта Су-34. Его прикрывал Су-35С.
«Истребительное-авиационное прикрытие обеспечил экипаж самолёта Су-35С с авиационными управляемыми ракетами класса “воздух-воздух”. После выполнения боевого задания экипажи успешно вернулись на аэродром базирования», — говорится в сообщении ведомства.
В МО отметили, что об успешном поражении цели доложила разведка.
Ранее сообщалось, что бомбардировщик Су-34 нанёс удар по пункту дислокации Вооружённых сил Украины в Курской области.