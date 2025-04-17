9-месячная девочка из Пермского края перенесла пересадку печени

Пересадку печени перенесла 9-месячная девочка из Пермского края, сообщает благотворительный фонда «Дедморозим».
Ангелина родилась в Осе. Врачи нашли у неё тяжёлое заболевание — атрезию желчевыводящих путей.
«Это редкая врождённая патология, которая приводит к циррозу печени. И часто единственным лечением оказывается пересадка органа», — объясняют в «Дедморозим».
Именно так случилось с Ангелиной — ей потребовалась пересадка. Донором стала её мама Анастасия. Операция проходила в Москве. Подготовиться к поездке и совершить само путешествие в столицу и обратно им помогла команда «Дедморозим». Благодаря неравнодушным пермякам и фонду удалось быстро сделать всё необходимое и внести оплату.
«Мы помогли с оплатой срочных анализов, авиаперелётов, гостиницы, такси. Это то, что необходимо было решить в кратчайшие сроки», — рассказала координатор проекта «Скорая чудес» Ольга Кузина.
Операция прошла успешной. Ангелина с мамой уже вернулись домой и сейчас восстанавливаются после перенесённого хирургического вмешательства. Через месяц им предстоит новая поездка в Москву, во время которой станет ясно, прижился ли трансплантат и понадобится ли какая-то коррекция.
В «Дедморозим» уточняют, что в марте 2025 года команда «Скорой чудес» помогла 13 детям, которым нужно было срочно оплатить анализы, перелёт в федеральные клиники или же — помочь с получением лекарств.
«Чудеса для детей случились благодаря неравнодушным людям и партнёрам “Дедморозим”!» — говорят в фонде.