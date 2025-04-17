9-месячная девочка из Пермского края перенесла пересадку печени

Именно так случилось с Ангелиной — ей потребовалась пересадка. Донором стала её мама Анастасия. Операция проходила в Москве. Подготовиться к поездке и совершить само путешествие в столицу и обратно им помогла команда «Дедморозим». Благодаря неравнодушным пермякам и фонду удалось быстро сделать всё необходимое и внести оплату.