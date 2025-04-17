В Великобритании испытали новое радиоволновое оружие для нейтрализации БПЛА

В декабре прошлого года в Британии уже заявляли о создании оружия, которое сбивает вражеские дроны радиоволнами. Эту систему уже назвали «убийцей дронов», работает на расстоянии до 900 метров и действует молниеносно. В Министерстве обороны сообщили, что новое устройство стоит всего 10 пенсов (около 12,5 рубля. — Прим. Ред.) за выстрел.