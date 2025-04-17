В Великобритании испытали новое радиоволновое оружие для нейтрализации БПЛА

Минобороны Великобритании сообщило об успешно проведенном на западе Уэльса испытании нового радиоволнового оружия для нейтрализации роя дронов. Заявление опубликовано на официальном сайте правительства страны.
В сообщении отмечается, что невидимое оружие, которое произвели в королевстве, способно сбивать рои беспилотников. А этом поможет защитить страну от угроз БПЛА, учитывая характер ведения современных войн.
Система представляет собой тип радиочастотного оружия направленной энергии (RF DEW) и доказала способность нейтрализовывать несколько целей одновременно «с почти мгновенным эффектом». На ее разработку из бюджета страны было потрачено больше 40 миллионов фунтов стерлингов.
В декабре прошлого года в Британии уже заявляли о создании оружия, которое сбивает вражеские дроны радиоволнами. Эту систему уже назвали «убийцей дронов», работает на расстоянии до 900 метров и действует молниеносно. В Министерстве обороны сообщили, что новое устройство стоит всего 10 пенсов (около 12,5 рубля. — Прим. Ред.) за выстрел.
Летом того же года минобороны Британии показало на видео испытания боевого лазера «DragonFire», которое местная пресса выдавала чуть ли не за сенсацию. Однако в экспертном сообществе отметили, что изобретение не представляет собой ничего принципиально нового.