В МИД объяснили, с чем был связан рейд силовиков в московской бане «Бодрость»

Напомним, приезжие заняли баню и не пускали туда посетителей. На нарушителей составили административные протоколы — санкция предусматривает штраф и выдворение за пределы страны. Кроме того, правоохранители выяснили что шестеро иностранцев работали в России без заключения трудовых договоров. Теперь их работодателя могут привлечь к административной отвесности.