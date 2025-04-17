В МИД объяснили, с чем был связан рейд силовиков в московской бане «Бодрость»

Проверка в банном комплексе «Бодрость» в Москве носила плановый характер и не была направлена против граждан какой-либо конкретной страны. Об этом заявили в МИД России.
10 апреля правоохранительные органы провели рейд в общественных помещениях Тимирязевского района в рамках стандартных мероприятий по обеспечению порядка. В ходе проверки выяснилось, что почти половина из 59 задержанных иностранцев находились в России с нарушениями миграционного законодательства. Некоторые подозреваются в связях с радикальными группировками.
В ведомстве подчеркнули, что действия силовиков были законными, а сопротивление при задержании пресекалось в рамках полномочий. Из 25 человек с нарушениями миграционных правил многим грозит депортация.
«Те иностранцы, которые сознательно нарушают российское миграционное законодательство и находятся в Российской Федерации нелегально, должны отдавать себе отчет в неизбежных для них правовых последствиях подобного поведения», — подчеркнули в ведомстве.
Напомним, приезжие заняли баню и не пускали туда посетителей. На нарушителей составили административные протоколы — санкция предусматривает штраф и выдворение за пределы страны. Кроме того, правоохранители выяснили что шестеро иностранцев работали в России без заключения трудовых договоров. Теперь их работодателя могут привлечь к административной отвесности.
Министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев заявил о планах выдвинуть ультиматум России в связи с резонансным задержанием киргизских граждан, вызвавшим общественный интерес. По его словам, инцидент открывает возможности для переговоров с Москвой, но подобные случаи недопустимы. Кулубаев подчеркнул, что Киргизия приложит все усилия, чтобы извлечь из ситуации максимальную пользу и защитить интересы своих граждан.
Тем временем российские депутаты продолжают бороться с мигрантами-нелегалами, работающими в сервисах такси. По статистике, в начале 2025 года количество преступлений, совершенных иностранцами, увеличилось на 17%. Владислав Даванков предложил внедрить функцию отказа от таксиста-мигранта.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отмечал, что мигранты с неснятой или непогашенной судимостью не должны иметь возможности получать гражданство Российской Федерации и в целом проживать на территории государства.