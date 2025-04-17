Потепление до +22 градусов надвигается на Челябинскую область

В четверг ожидается облачность с прояснениями, в северных районах, где Снежинск, Озёрск, Кыштым, выпадут небольшие осадки. Воздух прогреется до +4…+9, на юге, где Магнитогорск, Варна, Бреды, — до +14. Ветер сохранится мощный, с порывами до 18 метров в секунду. В Челябинске — без осадков и до +5…+7.
Дожди прекратятся на всю пятницу, ночью до −5, днём +6…+11, на юге — до +15, в Челябинске — до +6…+8. Ветер стихнет до вполне сносных 15 метров в секунду. В субботу местами вернутся небольшие дожди, но при этом приятно потеплеет до +12…+17, а на юге — аж до +22. В Челябинске синоптики обещают +15…+17.
Напомним, в понедельник в Челябинске и многих населённых пунктах области прошли снегопады — мощные, красивые и недолгие. А поляны в регионе уже украшают первые весенние цветы — крокусы и подснежники. Кстати, не все жёлтые цветы весной безопасно рвать.
Солнца весной становится больше, и потому важно заботиться и о здоровье своих глаз. Чем опасны прогулки без солнцезащитных очков, рассказываем. Напоминаем также, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, как пережить весеннее обострение и как справиться с постоянной усталостью и раздражением весной.