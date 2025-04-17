Потепление до +22 градусов надвигается на Челябинскую область

Солнца весной становится больше, и потому важно заботиться и о здоровье своих глаз. Чем опасны прогулки без солнцезащитных очков, рассказываем. Напоминаем также, как отличить весеннюю аллергию от ОРВИ, о ягодной «витаминной бомбе» и об интересном суперфуде, а также о том, как пережить весеннее обострение и как справиться с постоянной усталостью и раздражением весной.