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30-летнего уфимца не могут отыскать уже второй день

В Уфе второй день разыскивают 30-летнего мужчину.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе разыскивают 30-летнего Алексея Шеховцева. Об этом рассказали активисты поискового отряда «ЛизаАлерт Башкортостан».

Как сообщают волонтеры, местонахождение мужчины неизвестно со вчерашнего дня. Приметы пропавшего: его рост — 170 сантиметров, у него нормальное телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Был одет в светло-серую ветровку, черное трико, черные кроссовки и черную повязку.

Волонтеры «ЛизаАлерт Башкортостан» просят всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, обратиться по телефонам 8 (800) 700−54−52 или 112. Также активисты в своей публикации отметили, что в поисках необходима помощь добровольцев.

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