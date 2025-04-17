Под Омском затопило могилы на Юго-Восточном кладбище

Жители Омска сообщили о затоплении Юго-Восточного кладбища, расположенного в поселке Морозовка. По их словам, многие могилы оказались под водой, в некоторых местах вода достигает уровня щиколотки, а добраться до части захоронений стало невозможно. Омичи через редакцию Om1 Омск обратились к властям с призывом обратить внимание на эту проблему.
В ответ на обращения, администрация Омского района сообщила, что в Морозовке были проведены противопаводковые мероприятия, которые уже начали приносить положительные результаты. Были очищены водопропускные трубы, проложены новые коммуникации, а также проведены работы по устранению препятствий для естественного оттока воды. Несмотря на это, многие жители по-прежнему не видят ощутимых изменений.
Отметим, что проблема с затоплением микрорайонов Морозовки и Осташково продолжается уже несколько лет. В сентябре 2024 года в этих районах был введен режим повышенной готовности, а с прошлой недели начались работы по откачке воды, но для большинства жителей реальных улучшений пока не наступило.