Под Омском затопило могилы на Юго-Восточном кладбище

Отметим, что проблема с затоплением микрорайонов Морозовки и Осташково продолжается уже несколько лет. В сентябре 2024 года в этих районах был введен режим повышенной готовности, а с прошлой недели начались работы по откачке воды, но для большинства жителей реальных улучшений пока не наступило.