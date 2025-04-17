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Омичам рассказали о новых правилах покупки лошадей

Привезенных животных будут изолировать минимум на месяц.

Источник: Комсомольская правда

С 1 сентября 2025 года вступят в силу обновленные требования к любителям лошадей. Омичи смогут приобретать животных только в тех хозяйствах, в которых в течение года не фиксировали случаи сапа или malleus — опасного инфекционного заболевания.

«Всех вновь прибывших придется изолировать на срок не менее 30 дней. За это время животным нужно провести клинический осмотр и исследования на инфекцию», — рассказали в Омском управлении Россельхознадзора об изменении ветеринарных правил.

Специалисты отметили, что лошади входят в число восприимчивых к сапу животных. Чаще всего парнокопытные заражаются от своих сородичей. У больных коней туловище поражают гнойные язвы. Как правило, заболевание приобретает хроническую форму.