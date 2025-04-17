Пермская «Парма» проведет еще один матч в плей-ин

В последнем матче плей-ин «Парма» встретится 19 апреля в Перми с московским «МБА-МАИ». В случае победы пермяки с восьмого места выйдут в серию плей-офф против победителя регулярного сезона «Зенита» из Санкт-Петербурга. (0+).