Пермская «Парма» проведет еще один матч в плей-ин

Пермскую «Парму» ждет вторая попытка для выхода в плей-офф Единой лиги ВТБ сезона 2024−2025. Это стало известно после проигрыша пермяков «Пари Нижний Новгород».
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой хозяев со счетом 80:69 (30:17, 21:15, 21:12, 8:25). Лидерами в составе команд стали: «Пари НН» — Джуришич (21 очко), Чадов (16), Хэмилтон (11), Бабурин (10); «Парма» — Руженцев (14), Захаров (13).
БК «Пари Нижний Новгород» занял седьмое итоговое место и вышел в ¼ плей-офф, где встретится с ЦСКА.
В последнем матче плей-ин «Парма» встретится 19 апреля в Перми с московским «МБА-МАИ». В случае победы пермяки с восьмого места выйдут в серию плей-офф против победителя регулярного сезона «Зенита» из Санкт-Петербурга. (0+).