Двух морских зайцев привезли в Московский зоопарк

«Чарли и Макс контактные животные. Они охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. Первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть на экспозиции в павильоне “Ластоногие”. Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, и объединять его с сородичами зоологи пока не планируют», — добавили специалисты.