Двух морских зайцев привезли в Московский зоопарк

«В Московский зоопарк приехали два морских зайца. Это молодые самцы, их зовут Макс и Чарли. Они прибыли в столицу из передвижного цирка. Ранее из этого же цирка в Московский зоопарк несколько лет назад приехал морской заяц Гарри», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что по своему характеру морские зайцы спокойные и миролюбивые, поэтому они отлично уживаются со своими новыми соседями.
«Чарли и Макс контактные животные. Они охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. Первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть на экспозиции в павильоне “Ластоногие”. Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, и объединять его с сородичами зоологи пока не планируют», — добавили специалисты.
Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что прибывшие морские зайцы считаются подростками.
«Максу и Чарли по семь лет, они считаются подростками. Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Они приехали к нам с дефицитом веса — так по прибытии они весили порядка 80−90 кг каждый, и за первый месяц они “наели” по 15 кг. Для сравнения, их ровесник Гарри, которому также семь лет, весит почти вдвое больше — порядка 180 кг», — приводит ее слова пресс-служба зоосада.