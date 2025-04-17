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Двух морских зайцев привезли в Московский зоопарк

Морских зайцев Макса и Чарли привезли в Московский зоопарк. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе зоосада.

Источник: РИА "Новости"

«В Московский зоопарк приехали два морских зайца. Это молодые самцы, их зовут Макс и Чарли. Они прибыли в столицу из передвижного цирка. Ранее из этого же цирка в Московский зоопарк несколько лет назад приехал морской заяц Гарри», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что по своему характеру морские зайцы спокойные и миролюбивые, поэтому они отлично уживаются со своими новыми соседями.

«Чарли и Макс контактные животные. Они охотно контактируют с зоологами, осваивают новые навыки и позволяют проводить все необходимые ветеринарные манипуляции. Первый месяц морские зайцы, они же лахтаки, были на карантине, а сейчас их уже можно видеть на экспозиции в павильоне “Ластоногие”. Чарли и Макс поселились в одном бассейне. В первую половину дня с ними плавают самки моржа Роузи и Раиса и ларга Буся, а после обеда в бассейн переводят самок сивуча Лизу, Машу и Малышку. Лахтак Гарри давно поселился в другом бассейне, и объединять его с сородичами зоологи пока не планируют», — добавили специалисты.

Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова уточнила, что прибывшие морские зайцы считаются подростками.

«Максу и Чарли по семь лет, они считаются подростками. Новоселы адаптируются к новому месту и демонстрируют хороший аппетит. Они приехали к нам с дефицитом веса — так по прибытии они весили порядка 80−90 кг каждый, и за первый месяц они “наели” по 15 кг. Для сравнения, их ровесник Гарри, которому также семь лет, весит почти вдвое больше — порядка 180 кг», — приводит ее слова пресс-служба зоосада.