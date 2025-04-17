400 работодателей Иркутской области будут участвовать в ярмарке «Работа России»

На участие во Всероссийской ярмарке трудоустройства «Работа России», которая пока проходит на региональном этапе, уже подали заявки 400 работодателей Иркутской области. Отметим, что данное мероприятие состоится 18 апреля на более 10 площадках.
— Среди участников, заявивших свою кадровую потребность, предприятия, представляющие сферы машиностроения, авиастроения, добычи и переработки нефти и газа, транспорта, проектирования, производства алюминия, строительства, а также сферы услуг, производства, легкой промышленности, туризма и гостиничного бизнеса, — рассказывается в сообщении властей области.
Стоит отметить, что региональные работодатели уже заявили почти 6 тыс. вакансий. Однако цифра еще не окончательная, списки могут пополниться. Данные будут полными уже 18 апреля, в день, когда состоится мероприятие.