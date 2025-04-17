Мосеев: Корее и Японии проще вернуться на российский авторынок, чем Европе

Южнокорейским и японским автопроизводителям, проявляющим интерес к возвращению на российский рынок, сделать это проще, чем европейским брендам. Об этом в разговоре с корреспондентом aif.ru заявил автоэксперт Олег Мосеев.
По его словам, интерес компаний из Южной Кореи и Японии к возвращению на российский рынок значительно выше, чем у европейских брендов, при этом у них более благоприятные условия для этого.
«Они оказались гораздо мудрее, и их зависимость от правительств была меньше. Власти этих стран не вели себя агрессивно, не использовали резкую риторику, не вводили жестких персональных санкций», — отметил Мосеев.
По его словам, к числу потенциальных возвращенцев можно отнести Kia и Hyundai, а также Toyota, Mitsubishi, Mazda и Suzuki.
«Многие из них уже активно ведут переговоры с дилерами. Mazda хоть и менее активно, но офис в России не закрывала. Эти компании не сжигали мосты и продолжают сохранять интерес к российскому рынку», — подытожил эксперт.
Ранее в беседе с aif.ru Олег Мосеев сообщил, что южнокорейская Kia заинтересована в возвращении на российский рынок, однако ждет отмены санкций и разъяснений от российских властей по условиям возможной работы.
Эксперт также подчеркнул, что в случае возвращения стоимость автомобилей Kia будет значительно выше, чем до 2022 года.