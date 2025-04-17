Россиянам пообещали большие скидки на кофе

Один килограмм зерен арабики составляет 4,2 тысячи рублей.
К концу 2025 года размер скидок на кофе в России достигнет более 10%. Об этом сообщает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
«К концу 2025 года скидки на кофе в России превысят 10%, а в 2026 году — 20%», — передает «Газета.Ru» прогноз Балынина. Он отметил, что в случае получения высоких урожаев кофе в Бразилии, Вьетнаме и Коста-Рике в текущем году можно ожидать усиления конкуренции на мировом рынке кофе. Это, в свою очередь, приведет к борьбе за привлечение покупателей, что способствует снижению цен.
Экономист подчеркнул, что кофе не выращивается в России в промышленных объемах, и поэтому основная часть стоимости этого продукта складывается за пределами страны. Он также выразил мнение, что возможное снижение цен на кофе в российских торговых сетях скорее всего будет осуществляться не за счет изменения основной цены, а через проведение специальных акций и предоставление скидок. В настоящее время стоимость одного килограмма зерен арабики в магазинах России составляет приблизительно 4,2 тысячи рублей.
За последний год цены на два ключевых вида кофе — арабику и робусту — выросли в среднем более чем в два раза на международных рынках, сообщает руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия. В результате этого наблюдается увеличение стоимости готового кофейного продукта в различных странах, в том числе и в России, передает «360.ru».