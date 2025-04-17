Россиянам пообещали большие скидки на кофе

Экономист подчеркнул, что кофе не выращивается в России в промышленных объемах, и поэтому основная часть стоимости этого продукта складывается за пределами страны. Он также выразил мнение, что возможное снижение цен на кофе в российских торговых сетях скорее всего будет осуществляться не за счет изменения основной цены, а через проведение специальных акций и предоставление скидок. В настоящее время стоимость одного килограмма зерен арабики в магазинах России составляет приблизительно 4,2 тысячи рублей.