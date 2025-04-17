Певица Валерия бурно отреагировала на беременность невестки. Видео

Певица очень эмоционально отреагировала на новость о беременности своей невестки.
Российская певица Валерия не смогла сдержать эмоций, узнав о беременности своей невестки Лианы Шульгиной. Артистка станет бабушкой уже во второй раз. Видео с реакцией певицы появилось в telegram-каналах.
«Блин, ура», — воскликнула Валерия. Видео с реакцией опубликовано в соцсетях Шульгиной. На кадрах видно, что исполнительница сперва изучает открытку, а затем начинает бурно радоваться. Валерия запрыгала от счастья, стала обнимать своего сына Арсения Шульгина и невестку.
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Рядом с певицей находился ее муж — Иосиф Пригожин. Мужчина сперва не понял, о чем конкретно идет речь. Но после объяснений российский продюсер также поздравил пару Шульгиных с пополнением в семье.
Такое известие стало подарком к дню рождения певицы. 17 апреля Валерии исполнилось 57 лет. Она является обладательницей и многократным лауреатом премий «Золотой граммофон», «Муз-ТВ», MTV Russia Music Awards, «Песня года».