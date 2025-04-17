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Электросамокаты не могут запуститься в Казани из-за отсутствия разрешения властей

Кикшеринговые компании не выпустили самокаты на улицы Казани, поскольку находятся «в процессе согласования всех необходимых условий с городскими властями и ожидают их официального ответа». Об этом «Ъ-Волга-Урал» сообщил источник в одной из компаний.

Источник: Коммерсантъ

Ранее начальник ГАИ Казани Михаил Савин сообщил, что МВД Татарстана предложило полностью отказаться от кикшеринга в 2025 году. По его словам, из почти 2 тыс. парковочных мест операторам могут выделить лишь 115. Инициативу силовиков поддержала городская Госавтоинспекция.