Уходила по ночам: у матери начались странности за месяц до убийства детей

Зарубившая топором троих своих детей мать еще за несколько недель до убийства начала странно себя вести. Она уходила из дома, не предупредив никого, а также стала жаловаться, что не справляется с сыновьями и дочерью. Как рассказали aif.ru следователи, неадекватное поведение женщины продолжается и на допросах.
Без предупреждения уходила по ночам.
Муж зарубившей своих детей женщины рассказал на допросе, что у них в семье были нормальные отношения. По его словам, она любила своих детей и никогда не проявляла к ним агрессию. При этом он отметил, что три недели назад она начала странно себя вести — уходить из дома, не предупредив. Причем, это могло произойти и посреди ночи.
«Три недели назад она стала уходить из дома. Могла уйти даже в ночное время и шла непонятно куда», — рассказали aif.ru в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Мужчина сообщил, что при возвращении супруги домой, он всегда ее спрашивал, куда она ходила. Женщина отвечала, что устала и не справляется с детьми.
«Говорила: “Я пошла погулять, чтобы отдохнуть. Я просто устала, не справляюсь с детьми”. И повторяла одни и те же фразы», — заявили aif.ru в ведомстве.
Неадекватное поведение на допросах.
Неадекватное поведение женщины проявляется и сейчас. Как рассказали aif.ru в ГСУ СКР региона, в ходе допроса она спокойно сидит, смотрит в разные стороны и не разговаривает. При этом отвечает на вопросы, однако говорит несвязные фразы. Пояснить, почему она убила детей — не может.
«К примеру, ее спрашивают: “зачем ты убила их?”. Она отвечает: “я взяла распашонку”», — заявили в ведомстве.
При этом собеседник издания подчеркнул, что в самое ближайшее время женщине будет назначена комплексная стационарная судебная психолого-психиатрическая экспертиза.
Махала топором на глазах у сына.
Из четверых детей выжить удалось только одному — 7-летнему мальчику. По словам следователей, он был в школе, когда происходило убийство. Его 8-летний брат ушел домой, так как у него было на один урок меньше. Однако, когда выживший ребенок пришел домой, увидел его тело.
«По его словам, он видел, как мать машет топором. Ребенок позвонил в дверь, она ему открыла и завела в комнату. После этого женщина сделала какие-то дела, затем взяла его за руку и повела к бабушке и дедушке», — рассказали в разговоре с aif.ru в региональном ГСУ Следственного комитета РФ.
При этом, почему мать его не тронула — неизвестно, так как она ничего не может пояснить. Однако на допросе женщина все-таки рассказала, что задушила 4-летнюю дочь, а мальчиков 7 месяцев и 8 лет зарубила топором.
«При этом на теле девочки также имеются рубленные раны. Тело 8-летнего мальчика лежало в ванной комнате, а тела девочки и младенца были в другой комнате. У всех у них рубленные раны головы и тела», — сообщили aif.ru в ведомстве.
Источник в силовых структурах заявил aif.ru, что женщина отрубила 7-месячному сыну голову.
«Голова ребенка была обнаружена в серванте в комнате», — сказал собеседник издания.
14 апреля в Канске местная жительница зарубила топором своих троих детей. Речь идет о 4-летней девочке и мальчиках в возрасте 7 месяцев и 8 лет. Живым остался четвертый ребенок — 7-летний мальчик, который в момент убийства находился в том же доме, но в соседнем помещении.
Женщина заключена под стражу на два месяца по 13 июня 2025 года. Жительнице Канска инкриминируется убийство троих детей с особой жесткостью.