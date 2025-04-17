Уходила по ночам: у матери начались странности за месяц до убийства детей

Муж зарубившей своих детей женщины рассказал на допросе, что у них в семье были нормальные отношения. По его словам, она любила своих детей и никогда не проявляла к ним агрессию. При этом он отметил, что три недели назад она начала странно себя вести — уходить из дома, не предупредив. Причем, это могло произойти и посреди ночи.