Лидер Coldplay и Жан-Клод ван Дамм хотят приехать в Россию: кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию»

Лидер Coldplay и Жан-Клод ван Дамм заявили о желании выступить в России.
Во время концерта в Сеуле вокалист популярной британской группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню по запросу российского поклонника. Артист также не исключил возможности проведения выступлений в России в будущем. О желании посетить РФ и стать амбассадором мира заявил и бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм. Кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию» и заявил о желании встретиться с фанатами в РФ — в материале URA.RU.
Ван Дамм и «большой поцелуй» Путину.
Бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм заявил о желании посетить Россию. Он заявил, что хочет встретиться с россиянами, как посол мира. «Никакой политики, только мир, спорт и счастье!», — подчеркнул он, при этом отправив «большой поцелуй» главе страны Владимиру Путину и его семье.
Coldplay намекнул на возможный концерт в России.
На возможный концерт в РФ намекнул вокалист британской группы Coldplay Крис Мартин. Во время выступления в Сеуле (Южная Корея) певец заметил в толпе российского поклонника и исполнил песню по его просьбе. После он заявил, что когда-нибудь группа может дать концерт в России.
Linkin Park решили вернуться в Россию.
В апреле 2025 года американская рок-группа Linkin Park обратилась в Роспатент с заявкой на регистрацию своего логотипа как официального товарного знака в России. Их заявка есть официальной базе Федеральной службы по интеллектуальной собственности. Эксперты предполагают, что так музыканты стремятся усилить контроль над использованием своей символики на российском рынке.
Включение в список товаров под брендом Linkin Park музыкальных записей, DVD-дисков, одежды и различных услуг развлекательного характера указывает на желание группы активно присутствовать на российском рынке. Это может быть частью стратегии по поддержанию связи с фанатами в России и подготовке к возможному возвращению на российскую сцену в будущем.
Последний раз Linkin Park выступали в России в августе 2015 года, еще до гибели вокалиста Майка Шинода. Тогда группа собрала полный стадион в Москве.
Заскучал по российским фанатам и Джаред Лето.
Еще в октябре 2024 года на концерте группы Thirty Seconds to Mars в Белграде (Сербия) американский актер и музыкант Джаред Лето заявил, что скучает по фанатам из РФ. Он пообещал посетить страну с выступлением после «окончания проблем».
На Украине музыканта за желание выступить перед россиянами осудили. В МИД страны расценили заявления Лето, как оскорбительные.
Планы Канье на концерт в Москве.
Дать концерт в Москве планировал американский певец Канье Уэст. Сообщалось, что артист лично посещал в столицу, чтобы выбрать площадку для проведения мероприятия.
Как писал telegram-канал Mash, американцу пообещали рекордный гонорар в размере восьми миллионов долларов. Однако певец отказался.
Рэпер Tekashi 6ix9ine планировал концерт.
Осенью 2024 года в России планировал выступить американский рэпер Tekashi 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). Он не смог провести концерт из-за неуплаты налогов с США. Запланировано мероприятие было в Москве 19 октября.
Как сообщал Mash, музыкант подался на российскую визу, но не заплатил налоги. В момент, когда Эрнандес хотел это исправить, на США обрушился ураган «Милтон» и ведомства закрылись. В итоге рэпер не смог получить визу в срок.
Кто приедет в Россию с концертом.
Offset.
Концерт американского рэп-исполнителя Offset должен пройти в Москве в конце апреля. Выступление запланировано на 26 число в МТС Live Холл.
Ранее планировалось, что американец выступит перед российским зрителем 18 апреля. Однако дату концерта перенесли.
Emma Shapplin.
Выступить в нескольких городах России решила французская певица Эмма Шапплин (Emma Shapplin). На апрель у нее запланированы концерты в Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге, Москве и Воронеже.
Onyx.
Хардкор-рэп группа из Нью-Йорка Onyx должна прилететь в Россию в начале мая. На 2 число в Москве должна выступить с программой The Best.
Tyga.
Анонсирован приезд в Москву американского репера Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). По словам представителя стадиона «ЦСКА Арена» Юрия Гордеева, исполнитель проведет на данной площадке концерт.
Запланировано мероприятие на конец мая. На разогреве у рэпера должны выступить российские музыканты Macan и Jakone.
Desiigner.
Американский рэпер Desiigner (Сидни Ройел Селби-третий) решил посетить Россию с сольным концертом. Музыкант должен выступить 26 июля на летней площадке клуба Atmosphere, сообщает «Афиша Daily».
Кто уже выступил в России.
Desiigner.
Desiigner уже выступал в 2025 году в России. Музыкант стал хедлайнером вечеринки AVG, прошедшей в феврале в Москве.
W24.
K-Pop группа W24 анонсировала апрельский тур по России. Музыканты намерены выступить в стране 11 раз.
Первое выступление прошло 8 апреля в Санкт-Петербурге. Финальное запланировано на 24 число в Москве.