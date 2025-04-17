Лидер Coldplay и Жан-Клод ван Дамм хотят приехать в Россию: кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию»

Во время концерта в Сеуле вокалист популярной британской группы Coldplay Крис Мартин исполнил песню по запросу российского поклонника. Артист также не исключил возможности проведения выступлений в России в будущем. О желании посетить РФ и стать амбассадором мира заявил и бельгийский актер Жан-Клод Ван Дамм. Кто еще из мировых звезд наплевал на «изоляцию» и заявил о желании встретиться с фанатами в РФ — в материале URA.RU.